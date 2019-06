Ritirati lotti di Lancia Ypsilon dal mercato: “pericolo per guida non sicura e rischio incidenti” [INFO]

Ritirati dal mercato alcuni lotti di LANCIA YPSILON per un problema di sicurezza. A darne l’annuncio è stato Rapex, il Rapid Alert System for non-food dangerous products dell’Unione Europea. La casa produttrice – come si legge sullo Sportello del Diritti – ha dovuto provvedere al richiamo comunicato attraverso l’ultimo bollettino A12 / 0923/19 emanato dal Ministero in data 21 giugno e FIAT avrebbe confermato l’esistenza del ‘pericolo di guida non sicura’ per alcuni veicoli, ma non si hanno ancora notizie sulla quantità di quest’ultime.

FIAT ha dovuto quindi provvedere al ritiro di alcuni veicoli in modo tale da effettuare i dovuti controlli e verificare realmente l’esistenza del problema. Con precisione sulla LANCIA YPSILON è stato evidenziato che “L’asta dello sterzo può sganciarsi dalla scatola dello sterzo a causa di un errore nel processo di produzione. Ciò può portare a una perdita della funzione di guida, aumentando il rischio di incidenti“.

Ovviamente, non tutte le LANCIA YPSILON hanno questo problema: le autovetture interessate sarebbero quelle prodotte il 24 febbraio 2018 e che riportano il marchio di omologazione e3 * 2007/46 * 0064 * 36; tipo: 312. Nessun incidente legato a questa problema della LANCIA YPSILON si è ancora verificato, ma è comunque importante assicurarsi che il proprio veicolo sia apposto. Per questo, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, precisa che seri motivi precauzionali impongono il richiamo dei modelli a rischio presso le officine autorizzate che provvederanno agli interventi necessari per ripristinare adeguati standard di sicurezza. L’avviso è stato presentato da lla Germania.

