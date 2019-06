Ritorno alla libertà per la tartaruga Eleonora: la caretta caretta riabilitata dall’acquario di Livorno

Domani, martedì 11 giugno, è il giorno designato per la liberazione della tartaruga caretta caretta Eleonora, riabilitata presso il Centro recupero dell’Acquario di Livorno, uno dei quattro centri toscani, facenti parte della rete dell’Osservatorio Toscano per la biodiversità.

La liberazione avverrà nell’ambito di un evento che inizia alle 10 presso l’Auditorium dell’Acquario di Livorno durante il quale verranno assegnate anche le bandiere Accobams (Accordo sulla Conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree Atlantiche Contigue), del marchio label di Whale Watching ai 4 equipaggi toscani che hanno ottenuto questo riconoscimento, ovvero Cetus Viareggio, Associazione Opificio, Ambiente Mare e Mare Libero nell’ambito del progetto europeo Ecostrim, di cui la Regione è partner.

Alle ore 12.30 seguirà la preparazione per la liberazione di Eleonora che sarà imbarcata su di un mezzo messo a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Livorno. La liberazione avverrà presso l’area marina protetta delle Secche della Meloria e l’evento potrà essere seguito anche in diretta facebook sulla pagina dell’Acquario. In seguito alle 13 è prevista la conclusione dell’evento con la visita dell’Acquario.