Roma, moto contro cavallo: è la quarta vittima in 4 mesi per incidenti in cui sono coinvolti animali

Gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti animali dall’inizio dell’anno sono stati 40 ed hanno provocato 4 morti e 66 feriti. Nel 2018 gli incidenti erano stati 148, i morti 11 e i feriti 189; l’anno precedente gli incidenti erano stati 155, i morti 14 e i feriti 205. I dati sono diffusi dallo speciale Osservatorio dell’ASAPS , Associazione amici sostenitori polizia stradale, a seguito dello scontro tra una moto e un cavallo alla periferia di Roma. Incidente che ha causato la morte del centauro.

L’Osservatorio considera solo gli eventi gravi, con danni alle persone, e non quelli in cui solo il mezzo riporta dei danni. Dei 40 incidenti dei primi quattro mesi del 2019 (33 diurni e 7 notturni), 34 hanno visto coinvolti animali selvatici e 6 animali domestici: 39 sono avvenuti sulla rete ordinaria e una in autostrada. Dei 148 sinistri dell’anno scorso (116 diurni e 32 notturni), 119 hanno visto coinvolti animali selvatici e 29 animali domestici: 140 sono avvenuti sulla rete ordinaria e 8 in autostrada. In 121 casi il veicolo finito contro l’animale è stata una autovettura, in 36 casi un motociclo e in 6 una bicicletta (il totale è superiore al numero degli eventi perché in alcuni sono rimasti coinvolti veicoli diversi). Per Giordano Biserni, presidente dell’ASAPS, quello “quello degli incidenti col coinvolgimento di animali, in particolare selvatici, specie in alcune zone ad alta frequenza per questo tipo di sinistri, richiede l’adozione di ulteriori strumenti difensivi per la sicurezza della circolazione“.