Russia, esplosione in fabbrica di tritolo: almeno 38 feriti, stato di emergenza

Violenta esplosione questa mattina in un laboratorio per la produzione di tritolo (TNT) presso lo stabilimento Kristall, nella città di Dzerzhinsk, nella regione di Nizhny Novgorod, in Russia: le autorità locali, citate dall’agenzia Ria, hanno riferito di almeno 38 feriti. Secondo alcuni media locali, le deflagrazioni sarebbero state almeno tre.

Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza.