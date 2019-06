Salone Internazionale dell’Aeronautica di Parigi 2019: Le Bourget apre le porte, attesi Macron e Conte

Al via oggi, alle porte di Parigi, il 53° Salone aeronautico di Le Bourget, con oltre 2.450 espositori venuti da tutto il mondo per mostrare le ultime conquiste tecnologiche in materia aerospaziale. Il salone verrà inaugurato dal presidente Emmanuel Macron: arriverà a Le Bourget a bordo di un Airbus A330 MRTT e assisterà allo spettacolo aereo con la Patrouille de France. Oggi è atteso anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: visiterà lo Chalet Leonardo Spa, ed anche la Mostra presso l’area espositiva di Leonardo; alle 14:40 raggiungerà lo stand dell’Agenzia spaziale italiana. In seguito è in programma un tour presso i principali stand delle Aziende e Cluster nazionali del settore spaziale e aerospaziale.

Il più grande salone aeronautico al mondo è aperto al pubblico fino al 23 giugno.