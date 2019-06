Salone Internazionale dell’Aria di Parigi 2019: Le Bourget apre le porte il 17 giugno

Il 53° Salone Internazionale dell’Aria di Parigi, Le Bourget, aprirà le porte lunedì 17 giugno 2019 fino a domenica 23 giugno. L’ESA presenterà i suoi programmi con una innovativa mostra digitale situata, come in passato, tra i due modelli in scala 1:1 dei lanciatori Ariane 1 ed Ariane 5, vicino al Museo permanente dell’Aria e dello Spazio.

Le presentazioni ESA includeranno ambiziose missioni e progetti europei che coprono i principali argomenti che sono sul tavolo per la prossima riunione Space19+ del Consiglio ESA a livello ministeriale, in programma il 27 e 28 novembre 219 a Siviglia, Spagna.

Al centro di questa presentazione sarà quello che il Direttore Generale dell’ESA, Jan Wörner, definisce come ‘Spazio Unito in Europa – Europa Unita nello Spazio’, una visione di diversità ed inclusività nella quale il settore spaziale evolve dall’essere interesse esclusivo dei governi di poche nazioni attive nell’esplorazione e l’accesso allo spazio, a una nuova realtà, con un numero crescente di attori spaziali in tutto il mondo, dal pubblico al privato, dal locale al globale, dalle istituzioni ai cittadini.