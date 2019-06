Salute, alimentazione e agricoltura sostenibile: educare gli adulti di domani

Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura, Andrea Alemanno, Responsabile Ipsos e CSR, Marcella Gargano e Giuseppe Valditara del MIUR, Mario Iannotti del MATTM, sono alcuni dei partecipanti del convegno organizzato da ASviS e Barilla Center For Food & Nutrition, sul delicato equilibrio tra uomo, ambiente, cibo e risorse naturali, essenziale per assicurare il raggiungimento di tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030. L’evento ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo centrale dell’educazione per comprendere gli attuali squilibri del sistema alimentare: la contrapposizione fame e obesità; l’ipersfruttamento delle risorse naturali; lo spreco di cibo lungo la filiera. Si intende inoltre approfondire il livello di conoscenza che i giovani hanno delle attuali sfide alimentari e ambientali, attraverso la presentazione dei risultati di un’indagine su base nazionale. L’evento propone un dibattito multidisciplinare tra istituzioni, mondo scolastico, società civile e attori del settore agro-alimentare per identificare sfide e prospettive future.

PROGRAMMA

09.30 –9.40

Saluti introduttivi

Angelo Riccaboni, Università di Siena, Coordinatore GdL SDG2 ASviS

09.40 –10.00

Discorso di apertura:

Giuseppe Valditara, Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

10.00 -10.25

I giovani, gli SDGs e il cibo

Presentazione dei risultati dell’indagine, IPSOS Italia

Andrea Alemanno, Responsabile Ipsos per Ricerche sulla Sostenibilità e CSR

10.25 –12.00

Commento di Enrico Giovannini, Portavoce ASviS (contributo video)

Tavola Rotonda

Marcella Gargano, Vice Capo di Gabinetto e Dirigente Generale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Ministero Istruzione, Università e Ricerca

Mario Iannotti, Direzione Generale Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente

Gabriele Riccardi, Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università di Napoli “Federico II”;

Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura

Massimo Gigliotti, Coordinatore Sdsn Youth –Mede Friday for Future Siena

Modera: Maria Concetta Mattei, Giornalista e Conduttrice RAI

12.00 – 12.15

Cibo, Persone e Pianeta –Educare le nuove generazioni alla sostenibilità

Premiazione dei vincitori del concorso nazionale “Noi, il cibo, il nostro Pianeta – IN ACTION”

12.15 –12.45

Tavola Rotonda con gli insegnanti vincitori

Didattica per la Sostenibilità: Sfide e Prospettive Future

Modera: Sonia Massari, Direttrice GustoLab International