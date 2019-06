Salvati tutti e quattro gli speleologi intrappolati in una grotta in Calabria: sono provati ma stanno bene

Sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino e speleologico i quattro speleologi bloccati in una grotta, a causa di un’onda di piena improvvisa, nell’Abisso del Bifurto in Calabria. Gli speleologi estratti dalla grotta sono un po’ provati dall’accaduto ma in buone condizioni. Si è appena concluso l’intervento di recupero del gruppo di 5 speleologi. “Stanno tutti bene e non c’è stato bisogno di intervento medico“, ha dichiarato Giacomo Zanfei, presidente del Soccorso alpino e speleologico della Calabria.

