Sanità, SLA: inaugurata la prima Biobianca per la conservazione dei tessuti biologici

Taglio del nastro per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima di raggiungere Bruxelles per il Consiglio d’Europa. Il premier, alla vigilia della giornata mondiale sulla Sla, ha inaugurato la prima Biobianca per la conservazione dei tessuti biologici per la ricerca dedicata alla Sclerosi laterale amiotrofica.

Prima di tagliare il nastro, il premier ha fatto visita ai pazienti del centro clinico Nemo. “Questa visita – ha esordito il premier dando il là alla Biobanca- mi arricchisce dal punto di vista umano, ma arricchisce anche l’esperienza di governo che sto vivendo. Domani è un giorno importante per la Sla, ma possiamo allargare lo sguardo a tutte le malattia neurodegenerative. Ho visitato il centro Nemo e ho capito che è un progetto che irradia un modo nuovo di affrontare la cura, con il paziente al centro“, un paziente che invece spesso “si sente abbandonato a se stesso” e che al contrario “ha bisogno di intelligenza, ingegno, competenza, ricerca scientifica ma anche sensibilità d’animo e generosità. In quel centro” al terzo piano dell’ospedale Gemelli “il paziente viene messo al centro, con passione e amore“.

Dunque il presidente del Consiglio ha ringraziato tutte le persone coinvolte nel progetto della biobanca, “una grande intuizione“, e il grazie va anche a chi ha mostrato “generosità sul piano finanziario“. Con la Biobanca “c’è un progetto integrato – ha ancora rimarcato il premier – in cui tutti sono partecipi: anche qui si inaugura una modalità nuova di fare ricerca. Chi fa ricerca è spesso geloso custode del proprio lavoro, invece vedo che qui la raccolta è a disposizione di tutti i ricercatori, un segnale importante di cui vi ringrazio“. La Biobanca inaugurata all’ospedale Gemelli è infatti aperta a tutti gli scienziati del mondo che potranno liberamente accedere alla conservazione dei tessuti biologici necessari alla ricerca dedicata alla Sla.