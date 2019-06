Sbarco in Normandia: oggi le commemorazioni in Francia, presenti Macron e Trump

Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico uscente Theresa May e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperanno oggi in Francia alla 2ª giornata della 75ª commemorazione del D-day, lo sbarco delle truppe statunitensi in Normandia che consentì di fermare dominio del regime nazionalsocialista.

May e Macron inaugureranno un memoriale dei soldati britannici morti in Normandia nell’estate del 1944 a Ver-sur-mer.

Macron accompagnerà Trump al cimitero militare statunitense a Omaha Beach, a Colleville-sur-mer.