Sclerosi multipla: Tai Chi a passo di Nordic Walking a Napoli

Tai Chi e Nordic walking insieme a supporto delle persone affette da sclerosi multipla. E’ Nordic Tales 2019, iniziativa promossa da Sanofi Genzyme, per favorire il benessere psico-fisico delle persone con sclerosi multipla, con il patrocinio di Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Scuola Italiana Nordic Walking. Giunta alla quinta edizione, anche nella sua tappa di Napoli, quest’anno, vede, per la prima volta, l’unione di due discipline: lo sport ‘dolce’ della passeggiata nordica, con il Tai chi, antico stile delle arti marziali cinesi in cui prevale l’insegnamento spirituale rispetto a forza e potenza.

Cosi’, da un lato, con la passeggiata nordica, grazie ai bastoncini, il paziente affetto da sclerosi multipla ‘impara’ a gestire i movimenti del corpo, distribuendo, proprio grazie all’uso dei bastoncini, il peso su quattro arti: braccia e gambe. Con il Tai chi, dall’altro lato, attraverso l’esercizio spirituale, la meditazione, il respiro, il paziente impara a controllare l’equilibrio del proprio corpo.

L’iniziativa, che ha il patrocinio della Citta’ di Napoli, ha visto cimentarsi in entrambe le discipline persone affette da sclerosi multipla sul lungomare. Prima, gli istruttori della Scuola Italiana Nordic Walking hanno spiegato loro come usare i bastoncini e quali sono i movimenti da seguire per la camminata nordica. Dopo, e’ stata la volta dell’esercizio del Tai chi in villa comunale dove i pazienti hanno potuto constatare di persona i benefici che porta la meditazione. Affiancando il Tai Chi alla tecnica della camminata con i bastoncini che coinvolge in modo attivo, ma dolce piu’ del 90% della muscolatura, Nordic Tales ha come obiettivo quello di avvicinare i partecipanti con sclerosi multipla, i loro caregiver, familiari e amici a discipline sportive che allenino il corpo senza affaticarlo e che coniughino l’aspetto fisico alla focalizzazione mentale e a una maggiore consapevolezza di se’.

Un percorso gia’ iniziato nel 2018 con la pratica della mindfulness e che mira proprio a creare momenti di aggregazione e movimento all’aria aperta. Secondo i dati del Barometro SM 2019 di Aism, in Italia le persone con sclerosi multipla sono 122mila, con la diagnosi che, nella maggior parte dei casi, arriva tra i 20 e i 40 anni. E sono almeno 500mila le persone direttamente coinvolte quotidianamente dalla malattia, a supporto delle persone con sclerosi multipla. In Campania, secondo i dati 2018, la patologia riguarda 11.200 persone, con 320 nuovi casi stimati ogni anno. La tappa di Napoli, l’ultima prima dell’estate, sara’ anche in diretta sulla pagina Facebook di Sanofi Italia www.facebook.com/SanofiItalia e su Twitter con #SanofiLive e #NordicTales.