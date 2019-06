Scontro tra navi a Venezia: “L’incidente poteva trasformarsi in tragedia”

“L’incidente avrebbe potuto risolversi una tragedia. Apprendo con sollievo che le condizioni dei feriti non sono gravi. Ho raccomandato al direttore generale la massima attenzione nel prestare assistenza e sostegno psicologico ai feriti. Questo incidente ci fa riflettere nuovamente sul tema del transito delle grandi navi nel bacino di San Marco e lungo il canale della Giudecca e di conseguenza sul loro auspicato allontanamento“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in riferimento all’incidente che ha visto la nave Msc Opera andare a sbattere contro la banchina di San Basilio e la nave fluviale River Countless.

Zaia si è messo in contatto con il direttore generale della Ulss Serenissima, Giuseppe Dal Ben, per accertarsi delle condizioni dei feriti che appaiono non gravi.