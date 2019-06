Eccezionale scoperta in Siberia: testa di lupo dell’era glaciale incredibilmente conservata risalente ad oltre 40.000 anni fa

Gli scienziati hanno fatto un’incredibile scoperta nel gelido nord della Siberia: la testa di un lupo dell’era glaciale ben conservata. La testa dell’animale è stata scoperta nel distretto di Abyisky nel nord della Jacuzia. Il residente locale Pavel Efimow l’ha trovata sulla riva del fiume Tirekhtyakh nell’estate del 2018, secondo quanto riportato dal Siberian Times, e poi l’ha portata al dipartimento di studi sui mammut della Republic of Sakha Academy of Sciences. Il lupo, dall’abbondante pelo, simile a quello di un mammut, dai denti e dal cervello ancora intatti, aveva 2-4 anni nel momento in cui è morto e la testa viene fatta risalire ad oltre 40.000 anni fa dagli scienziati giapponesi.

Albert Protopopov, direttore del dipartimento di studi sui mammut, ha dichiarato alla CNN che mentre in passato sono stati scoperti cuccioli di lupo congelati, la scoperta della testa di un lupo adulto è una novità: “Questa è una scoperta unica dei primi resti di un lupo adulto del Pleistocene coN il tessuto conservato. Lo metteremo a confronto con i lupi dei giorni nostri per comprendere come si sia evoluta questa specie e ricostruire il suo aspetto”. La testa del lupo del Pleistocene è lunga 40 cm, quindi la metà dell’intera lunghezza corporea di un lupo moderno che va da 66 a 86cm. La lunghezza totale del lupo grigio euroasiatico in media è di 1-1,6 metri, quindi se questo animale del Pleistocene fosse rappresentativo della media, avrebbe potuto avere una lunghezza di circa 2 metri.

Non è ancora chiaro come possa essere stata recisa la testa dell’animale, ma gli scienziati hanno escluso la possibilità che si tratti del trofeo di un cacciatore primitivo, poiché si ritiene che gli umani abbiano iniziato ad arrivare in questa parte settentrionale della Russia circa 32.500 anni fa. Gli scienziati ora stanno costruendo un modello digitale del cervello e dell’interno del cranio per ulteriori studi, ha aggiunto Protopopov. Gli scienziati dello Swedish Museum of Natural History esamineranno invece il DNA dell’animale. Non si conosce ancora la specie del lupo in questione, ma è probabile che sia un lupo della megafauna, una forma di lupo grigio adattato ad un clima freddo. L’incredibile scoperta è stata annunciata a Tokyo durante l’apertura di una mostra sulle creature congelate dell’Era glaciale organizzata dagli scienziati giapponesi e della Jacuzia.

Durante il Pleistocene, che va da 2,6 milioni di anni fa a circa 11.700 anni fa, molte grandi creature vagavano per le terre ghiacciate della Siberia. Oggi, mentre il permafrost della Siberia si scioglie a causa del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, vengono svelati molti resti di queste creature preistoriche. Protopopov ha aggiunto: “Il numero di scoperte sta aumentando a causa dello scioglimento del permafrost”.

In precedenza, gli scienziati avevano annunciato la scoperta di sangue e urine liquide all’interno dei resti congelati di un puledro di 42.000 anni fa, anch’esso conservato nel permafrost nella regione di Verchojansk, in Siberia.