Scoperto farmaco che lotta contro la resistenza alla chemioterapia

Un farmaco molecolare potrebbe in un prossimo futuro impedire alle cellule tumorali di diventare resistenti alla chemioterapia. La molecola, ora testata in un modello animale di melanoma, ha la firma dei ricercatori della Duke University che hanno pubblicato il loro lavoro sulla rivista scientifica Cell.

La resistenza ai farmaci e’ una delle principali cause di recidiva del cancro ed e’ responsabile fino al 90% delle morti correlate alla malattia. Gli studiosi hanno identificato la Rev 1, una proteina chiave coinvolta nella replicazione delle cellule tumorali.

Durante l’esame di circa 10.000 composti, sono rimasti particolarmente sorpresi nello scoprire che uno (la molecola Jh-Re-06) ha una interazione proprio con la proteina che cosi’ non riesce piu’ ad aiutare le cellule tumorali a sopravvivere. I ricercatori hanno testato la nuova molecola nelle linee cellulari di cancro umano e hanno dimostrato che ha migliorato la capacita’ di diverse forme di chemioterapia di uccidere le cellule, mentre e’ arrivata a sopprimere anche la loro capacita’ di mutare in presenza di farmaci che danneggiano il Dna. In una parte dello studio condotto sui topi hanno scoperto che non solo i tumori smettono di crescere se trattati con una combin