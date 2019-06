“Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”: il 6 giugno la premiazione

Avvicinare i giovani alla fotografia stimolando la conoscenza dei siti di interesse geologico (geositi) della regione Puglia: questo l’obiettivo del concorso “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” che anche quest’anno, per la sua quinta edizione, ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi.

Il concorso, organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) – Sezione Puglia e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) – Ufficio scolastico regionale per la Puglia Direzione generale di Bari, l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e in collaborazione con la casa editrice Zanichelli, ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi di tutta la regione Puglia che con i propri scatti hanno dimostrato di cogliere appieno l’obiettivo di conoscenza, curiosità ed esplorazione del concorso.

La Giuria del concorso, composta da Antonio Sigismondi (Fotografo naturalista), Franco Pisanò (Docente di Scienze naturali), Maurizio Bruno (Referente Zanichelli), Diana Cimino Cocco (Impiegata Miur e appassionata di fotografia), Federica Romana Fiume (Studentessa), Vincenzo Iurilli e Maurilio Milella (Geologi), ha selezionato 15 foto vincitrici che saranno premiate il prossimo 6 giugno 2019 alle ore 17.00 presso la Biblioteca del Liceo “Scacchi” di Bari (Corso Cavour, 241).

Tre le foto, tra i quindici scatti, che individuate dalla Giuria come le foto più rappresentative dello spirito del concorso riceveranno un buono spesa di euro 100 (cento) offerto dalla Sigea. Tutti gli studenti, oltre l’attestato di partecipazione, riceveranno libri offerti dalla casa editrice Zanichelli.