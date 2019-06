“E se non fosse una semplice febbre?”: i sintomi della “Febbre Mediterranea Familiare”, una malattia diffusa in Sicilia e Calabria

Sabato 8 giugno a Reggio Calabria si terrà un incontro per conoscere da vicino una patologia poco conosciuta ma non così ‘rara’ in Calabria e Sicilia: la FMF, Febbre Mediterranea Familiare. La FMF è ben di più di una comune febbre: è una sindrome ereditaria caratterizzata da episodi febbrili ricorrenti accompagnati da dolori. Si manifesta solitamente in età pediatrica, ma può esordire anche in età adulta.

Diffusa in particolare nell’area orientale del Mediterraneo, è una patologia che richiede una gestione multidisciplinare e che vede coinvolte diverse figure professionali: pediatra ed internista in prima battuta, ma anche reumatologi, infettivologi, chirurghi, nefrologi, psicoterapeuti, solo per citarne alcune.

Per contrastare con efficacia la febbre mediterranea familiare, sono necessari una diagnosi precoce e un corretto percorso terapeutico. Ma non solo: conoscerla in modo approfondito è il primo passo per affrontarla con successo.

Questo è l’obiettivo che si pone il progetto “E se non fosse… una semplice febbre?” che, dal 25 maggio al 22 giugno, toccherà sei città – tra Sicilia e Calabria – per aumentare la consapevolezza di pazienti e familiari nei confronti della Febbre Mediterranea Familiare.

Agli eventi parteciperanno come relatori specialisti medici che svolgono la loro attività sul territorio ed altre figure di riferimento quali: rappresentanti delle associazioni di pazienti, psicologi, insegnanti, esperti in attività motoria e, naturalmente, genitori e pazienti.

L’evento previsto per sabato 8 giugno dalle 13:00 alle 14:30 presso la Sala conferenze “F. Perri” (Palazzo C. Alvaro, Piazza Italia) sarà preceduto da un Corso ECM di aggiornamento sulla Febbre Mediterranea Familiare rivolto a Medici Chirurghi specialisti in Medicina Generale, Pediatria, Reumatologia, Malattie infettive, Cardiologia, Dermatologia Nefrologia, Gastroenterologia, Patologia Clinica e ai Farmacisti Ospedalieri.