Sequestrate migliaia di bottiglie di acqua minerale: la denuncia è arrivata da un privato cittadino, analisi in corso

Il NAS di Napoli, a seguito di una denuncia di un privato cittadino, ha immediatamente bloccato, per esigenze sanitarie, una partita di acqua minerale, composta da 2466 bottiglie, depositata presso un centro di smistamento del circondario. I militari, come si legge in una nota pubblicata sul sito web del Ministero della Salute, hanno proceduto ad un campionamento per le successive analisi che saranno eseguite dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania (ARPAC). Il valore della merce sequestrata ammonta a 3mila euro circa.