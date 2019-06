E’ morto lo studente di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni. Il ragazzo non era riemerso. Soccorso dai sommozzatori dei vigili del fuoco e trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo in condizioni disperate, il giovane non ce l’ha fatta.