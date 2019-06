Sicilia: attività congiunta Soccorso alpino-Capiane

Attività congiunta tra Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e Capitaneria di Porto nell’ambito della manifestazione “Sicuri sul sentiero”, la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti estivi in montagna o qualsiasi altro ambiente impervio.

Domenica 16 giugnoi tecnici della Stazione Sicilia Occidentale saranno presenti nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Trapani) dove, a partire dalle ore 9, attrezzeranno uno stand espositivo con documentazione e materiali. Alla manifestazione collaborano anche la direzione della Riserva e il Nucleo Vigilanza Zingaro del Corpo forestale della Regione Sicilia.

Durante la mattina si procederà alla simulazione di un intervento nella zona di Cala Capreria con trasporto a terra di un infortunato in barella che sarà calata con le corde da una scogliera a picco sul mare. Qui, ad attendere i soccorritori del Sass, ci sarà un’imbarcazione della delegazione di spiaggia di San Vito Lo Capo della Guardia Costiera che caricherà il ferito per trasferirlo al porto trapanese.

Lo scorso anno, in virtù della convenzione stipulata nel 2016 con 118, Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e Riserva, allo Zingaro sono stati portati a termine 9 interventi con altrettanti feriti, alcuni dei quali trasportati in elicottero.

L’edizione di quest’anno di “Sicuri sul sentiero” acquista un particolare significato, dopo la diffusione dei dati sugli interventi del Cnsas nel 2018: sono state 9.554, infatti, le missioni di soccorso in tutta Italia, numero mai raggiunto nella storia dell’associazione. Già il 2017 aveva fatto registrare cifre record, con 9.059 interventi. Inoltre è sempre l’escursionismo, con il 40,4% delle chiamate al 112 o al 118, a essere in testa nella classifica sull’attività praticata al momento dell’incidente. E sono i mesi estivi quelli più intensi per le operazioni di soccorso: agosto (16,2%), luglio (14%) e settembre (11,3%).