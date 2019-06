Allarme alimenti, controlli dei NAS in tutta Italia: prodotti surgelati scaduti, vongole non sicure e sequestri

Il NAS di Firenze ha effettuato un controllo nell’ambito della commercializzazione dei prodotti ittici nel capoluogo di regione toscana. Nel corso dell’attività ispettiva i militari hanno proceduto al sequestro:

penale di 9 granchi cinesi e di 2 kg. circa di gasteropodi, in quanto inclusi nell’ elenco delle specie esotiche invasive del ministero dell’ambiente, la cui introduzione nel territorio nazionale è vietata;

sanitario di 14 kg. circa di vongole prive di idonea documentazione attestante la rintracciabilità.

Il titolare della pescheria, un extracomunitario di origine cinese, è stato segnalato all’autorità giudiziaria e sanzionato per un valore di 1.500 euro.

Il NAS di Padova, invece, nel contesto di un’altra operazione, ha deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova il cuoco responsabile di un punto cottura e il suo apprendista per i reati di “commercio di sostanze alimentari nocive in concorso”. Nel corso di una serie di accertamenti di polizia giudiziaria, infatti, i Carabinieri hanno appurato che i due indagati, a seguito di errori nella preparazione di pietanze per la dieta specifica, avevano somministrato a un bambino degli alimenti a base di latte, uova e loro derivati, procurandogli una reazione allergica. Il minore, fortunatamente, non ha riportato lesioni.

Il NAS di Bologna ha ispezionato un deposito per alimenti surgelati sito in provincia di Rimini. Nel corso del controllo i militari hanno sequestrato 8 quintali e mezzo di alimenti scaduti di validità, dal valore di mercato di 20.000 euro. Il titolare dell’attività è stato sanzionato con una violazione amministrativa di 2.000 euro e segnalato all’Autorità Sanitaria Locale con la richiesta di emissione di provvedimenti prescrittivi.

Il NAS di Milano, infine, ha controllato un ristorante asiatico. Durante l’ispezione i militari hanno sequestrato 500 confezioni di prodotti alimentari di vario genere (pasta e salse) in quanto presentavano etichette prive di indicazioni in lingua italiana. Il titolare, un extracomunitario di origine coreana, è stato sanzionato per un importo di 6.000 euro.