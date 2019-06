Smart city, ENEA: innovazione digitale del processo di rigenerazione urbana

Giovedì 27 giugno a Roma ENEA organizza il workshop “Innovazione digitale del processo di rigenerazione urbana – Illuminazione Pubblica e Public Energy Living Lab”, un’occasione di confronto per rappresentanti nazionali di istituzioni, imprese, associazioni e comunità scientifica sul percorso per rimodellare in chiave smart città e territori in Italia e Europa, attraverso un cambiamento profondo nella gestione di infrastrutture e servizi strategici, a partire dalla pubblica illuminazione (9:30-13:30 – Sede ENEA, Via Giulio Romano 41, Roma).

All’evento interverranno, tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mattia Fantinati, il responsabile Servizio Banche Dati e Open Data di AgID Gabriele Ciasullo, il Senior Category Manager di CONSIP Daniele D’Orazio e la coordinatrice della Cabina di Regia “Benessere Italia” (BES) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Filomena Maggino, oltre a rappresentanti di istituzioni tra cui l’Agenzia Coesione Territoriale, Cassa Depositi e Prestiti, Acquirente Unico, di stakeholder industriali tra cui ENELX, Engie, City Green Light, A2A e di associazioni, quali ANCI, Assistal, Aidi, Assil e Confindustria.