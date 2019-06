Smog Milano, Sala: “Si può ragionare sull’ampliare la scatola nera nell’area B”

Il Comune di Milano potrebbe pensare di estendere la ‘scatola nera’, che ora permette ad alcune categorie di circolare in auto in deroga ad Area B per un numero limitato di chilometri, anche ad altri cittadini che sono più bisognosi.

“Stiamo iniziando con i commercianti e con gli ambulanti, esiste questa scatola per le auto da sviluppare con la Regione ma bisogna fare una cosa alla volta – ha detto il sindaco a margine della colazione con i cittadini del Municipio 7 che hanno posto il problema del cambio dell’auto inquinante per mancanza di denaro -. Nel momento in cui funzionera’ possiamo ragionare per estenderla ad altre realtà più deboli e delicate, che capisco abbiamo difficolta’ a cambiare l’auto”.

Ma sul provvedimento di Area B “non possiamo tornare indietro – ha precisato Sala -. La cosa che mi sta dicendo Granelli e’ che probabilmente il numero di auto che entrano a Milano è anche più alto di quello che pensavamo”.