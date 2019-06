Snowden denuncia le piattaforme internet che raccolgono dati: “è un sistema di controllo sociale”

Edward Snowden ha denunciato le piattaforme internet che raccolgono informazioni sulla vita degli individui. L’ex analista della Cia che causo’ lo scandalo delle intercettazioni della National Security Agency, intervenuto in videoconferenza al festival della scienza “Big Challenge” di Trondheim, ha affermato che il loro obiettivo è “catturare l’attenzione e di cambiare comportamenti“. Snowden ha parlato poi della sua vita precedente. Finita quando ha deciso di denunciare le attivita’ di “sorveglianza massiccia” condotta da “cinque paesi anglofoni: Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada“. Per Snowden piattaforme e algoritmi raccolgono informazioni sulle persone anche senza che queste se ne accorgano. In questo modo gli attori di internet e i governi hanno costruito il “più efficente sistema di controllo sociale“.