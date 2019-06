“Un sogno nella notte di San Giovanni” a Stromboli: teatro nella natura senza corrente elettrica

Al via la sesta edizione della FESTA DI TEATRO ECO LOGICO, nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di Stromboli dal 22 al 30 giugno , tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza l’ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente.

Dopo l’inaugurazione del 22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI ovvero il MIDSUMMER NIGHT’S DREAM di Shakespeare, allestito proprio nella “notte di mezza estate” ossia il 23 giugno: la celebre notte di San Giovanni con i suoi riti misteriosi e antichissimi che ispirarono il Bardo.

Lo spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più riprese nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale: 23 giugno alle ore 19 a Casa Croce il I atto, e alle ore 24 II e III atto nel bosco dell’isola; il 24 giugno ore 5.30 IV atto nel bosco e ore 23 V atto sul sagrato della Chiesa di S. Bartolo. Una messa in scena site specific assolutamente unica nel suo genere dove attori e natura avvolgeranno lo spettatore approfittando dell’ambientazione lussureggiante e al tempo stesso ombrosa che offre l’isola. Lo spettacolo verrà replicato con le stesse modalità il 26 giugno .

Ma le avventure Oberon e Titania non sarebbero le stesse senza le magiche pozioni di cui tutti i protagonisti della commedia sono di volta in volta vittime, ecco quindi l’appuntamento LA NOTTE DELLE ERBE, dedicata alle piante di San Giovanni svelate con sapienza da Luca Morari di Ricola ( ore 18.30, Casa Croce ) e poi le stelle, da quelle nominate da Shakespeare a quelle che illuminano la notte strombolana, che ci verranno indicate dall’astrofisico Ettore Perozzi ( ore 23, Molo Vecchio ).

E dopo aver inseguito le fate nei boschi e aver ammirato le stelle di Stromboli il 24 giugno alle ore 19 il pubblico salirà in barca per sentire le voci delle pescatrici di Stromboli raccolte nel monologo MARE di Francesca Pica allestito nella frazione di Ginostra ( replica 27 giugno ore 19 ). Dopo lo spettacolo, sempre in barca, sarà possibile ammirare dal mare lo stupefacente spettacolo della Sciara di fuoco.

Sempre il 24 giugno alle 19 alla Casa del Sole incontreremo una delle protagoniste della Festa 2019: la luna, raccontata dalla suadente voce di Vittorio Continelli in ASTOLFO E LA LUNA da Ludovico Ariosto, mentre lo stesso giorno alle ore 17 Fernando Masullo è protagonista con Luisa Bianchi e Salvatore Anzaldo dell’incontro STORIE CHE NON PUOI SMETTERE DI RACCONTARE sulla vicenda di Casa Sirio Editore.

Tornano poi le CHIACCHIERE DA BAR, momento di riflessione informale sugli eventi in scena, preceduto quest’anno dalla diretta su Radio Capital della trasmissione CACTUS. Basta poca acqua di Concita De Gregorio ( dal 24 al 28 giugno ore 11, Bar Ingrid ) a cui parteciperanno gli artisti in programma. Dal 24 giugno (ore 17) partirà poi il laboratorio per bambini LA BAMBINA E IL VULCANO a cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore.