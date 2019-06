SOS Amazzonia: nasce un festival per salvare il polmone verde del pianeta

E’ partita su Produzioni dal Basso, storica piattaforma italiana di crowdfunding, la campagna a favore del SOS AMAZôNIA Benefit Festival, un festival socio ecologico e musicale per salvare il corridoio verde dell’Amazzonia pluviale peruviana sud-orientale, a 3 ore da Puertomaldonado. Grazie al contributo dei sostenitori, sarà possibile organizzare la kermesse due volte l’anno, una in Perù e l’altra in Italia e finanziare le attività di volontariato in Amazzonia. I fondi raccolti, inoltre, permetteranno l’acquisizione di terra amazzonica a rischio deforestazione: ogni 600 euro si proteggeranno circa 10.000 m2 di terra della foresta amazzonica peruviana.

Il festival, in programma in Italia a Bologna, il prossimo 12 ottobre presso il Leitmotiv Club, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità di proteggere il polmone verde del pianeta dalla deforestazione ed è organizzato in partnership con Novalis, un’associazione peruviana composta da membri provenienti da tutto il mondo che funge da centro per la conservazione culturale e la conservazione della foresta pluviale.