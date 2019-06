Sostenibilità: il 20 giugno il lancio del progetto “Sustainable Civil Society Dialogue For Sustainable Development”

E’ in programma il 20 giugno, a Roma, la conferenza di lancio del progetto “Sustainable Civil Society Dialogue For Sustainable Development“.

Sustainable Civil Society Dialogue for Sustainable Development è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea (UE) e dalla Repubblica di Turchia nell’ambito del programma Civil Society Dialogue – V, che supporta iniziative dedicate allo scambio di conoscenza ed esperienze su temi di interesse comuni alla società civile turca e UE.

Il progetto è iniziato il 1 aprile 2019 e ha una durata di 15 mesi. Le organizzazioni partner sono Kyoto Club, Roma (Coordinamento) e Çevreci Enerji Derneği (Environmental Energy Association), Smirne. I partner associati sono la Municipalità di Karşıyaka, in Turchia e il Comune di Bologna, con l’Ufficio di sostenibilità ambientale.

Obiettivo è migliorare e sostenere un dialogo efficace con la società civile attraverso la cooperazione a lungo termine tra Turchia e Italia nel settore ambientale, la promozione di iniziative di sensibilizzazione sull’importanza e i benefici dello sviluppo sostenibile e la diffusione di buone pratiche rispettose del clima e dell’ambiente.

Attraverso conferenze, incontri, visite di studio e attività di sensibilizzazione alla sostenibilità, saranno coinvolte le principali organizzazioni della società civile e gli Enti locali delle aree metropolitane di Smirne, Roma, Bologna e Bruxelles.