Spaventoso incidente in Puglia, cavallo invade carreggiata e impatta contro un’auto: un morto e due feriti

In Puglia un un uomo di 82 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera verso le 21.30 sulla strada statale 17 tra Foggia e Lucera causato da un cavallo che ha invaso la carreggiata.

Il conducente della vettura, figlio della vittima, che procedeva in direzione Foggia, all’improvviso si è trovato l’animale davanti e non ha potuto evitarlo. Nell’impatto sono rimasti feriti in modo grave i genitori del conducente che era alla guida di una Peugeot 308 cabriolet. Stamane il padre è morto agli Ospedali Riuniti di Foggia. La moglie, 74 anni, è ricoverata in gravi condizioni. Più lievi le ferite per il figlio della coppia. Il cavallo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.