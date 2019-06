Spazio: l’astronauta Luca Parmitano in quarantena, manca poco alla missione Beyond

Il 28 giugno inizierà la quarantena per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano: tra 2 giorni entrerà nella fase di semi-isolamento che segna il primo passo verso la missione Beyond, che lo vedrà al comando della Stazione Spaziale Internazionale.

La fase di isolamento vera e propria inizierà il 3 luglio, quando l’equipaggio si trasferirà in Kazakistan, nella base di lancio russa dalla quale il 20 luglio partirà la Soyuz che in 6 ore porterà alla ISS Parmitano e i suoi colleghi, l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov.

Luca ha scelto il nome “Beyond” (Oltre) per indicare l’importanza del programma della Stazione Spaziale Internazionale nell’estendere la nostra conoscenza dell’Universo e permetterci di esplorare ancora più lontano dal nostro pianeta, attraverso la scienza e la tecnologia. Questo nuovo volo fa seguito alla sua prima missione, ‘Volare’, del 2013, e durante i sei mesi in orbita Parmitano faciliterà la ricerca pionieristica a beneficio di missioni future e per la vita sulla Terra.