Spazio, l’astronauta Vittori: “Stiamo cercando di capire come fare per ritornare sulla Luna”

“A cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, stiamo cercando di capire come fare per ritornarci, per provare a sfruttare le risorse della sua superficie e cambiare marcia“: lo ha dichiarato questa mattina Roberto Vittori, astronauta italiano dell’ESA, oggi a Cagliari, che ha partecipato ad un evento internazionale sulle prospettive delle esplorazioni spaziali. “Arrivare sulla superficie lunare sta diventando un’opportunità aperta a tutti. Negli ultimi cinquant’anni dopo l’allunaggio, abbiamo costruito la Stazione spaziale internazionale, iniziata nel 1998 e finita nel 2011, e questa è una realtà. E’ un laboratorio che orbita a 400 chilometri dalla Terra. La Luna è a 380mila chilometri, quindi, si trova quasi mille volte più distante“.

“Dobbiamo capire da dove iniziare. La tecnologia è matura, i razzi e i sistemi di trasporto ci sono, esiste la volontà, l’opportunità è abbastanza chiara e ci sono anche i business plan. Insomma, siamo pronti a iniziare le collaborazioni e, in tal senso, ritengo che le iniziative regionali siano quelle più opportune,” ha proseguito Vittori.

“Il Sardinia Radio Telescope di San Basilio, in Sardegna, con il suo distretto aerospaziale rappresenta un punto di riferimento tecnologico e scientifico molto importante, che posiziona la Sardegna in prima fila sulla ricerca spaziale”.