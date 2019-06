Spazio: l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano

I creatori del podcast, Ally Koehler e Stephen Ennis, entrambi in EAC, anticipano che nei futuri episodi copriranno tutto, dalle tradizioni legate al lancio alla scienza nel laboratorio europeo in orbita Columbus, conversando con gli esperti in ESA. Mentre Stephen conduce il primo episodio, ci sono progetti per condividere questo ruolo con altri in ESA ed includere messaggi di Luca dalla Stazione mentre il podcast porta gli ascoltatori nel dietro le quinte del volo spaziale abitato.

Il responsabile della Comunicazione del Centro Addestramento Astronauti dell’ESA, Marco Trovatello, afferma che serve una squadra per andare nello spazio e che tutti gli astronauti sono ben seguiti in ogni fase della loro missione dai colleghi a Terra. “Il podcast fornisce una ulteriore opportunità, insieme al sito web, al blog, ai video ed ai social media, per condividere la storia dell’Europa nello spazio e, differentemente da altri mezzi di divulgazione, le persone possono ascoltarlo nel momento e nel luogo per loro più comodo, mentre svolgono altre attività.”