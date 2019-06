Spazio: la missione “Comet Interceptor” intercetterà una cometa in transito vicino alla Terra

L’Agenzia Spaziale Europea ha selezionato la missione “Comet Interceptor“, il cui obiettivo è intercettare una cometa o un altro oggetto che si troverà a “sfiorare” la Terra.

Il lancio di “Comet Interceptor” è previsto nel 2028, come parte del programma ESA “Visione Cosmica 2015-2025”.

La sonda stazionerà a circa 1,5 milioni di km dietro la Terra rispetto al Sole, nel punto di Lagrange L2: manterrà una distanza fissa rispetto al Sole e alla Terra perché l’abbraccio gravitazionale dei due corpi celesti si controbilancia.

La navetta attenderà l’arrivo di un visitatore del Sistema Solare, come una cometa, per poi viaggiare, grazie al proprio sistema di propulsione, verso l’obiettivo e studiarlo da vicino, attraverso tre diversi strumenti che elaboreranno una mappa 3D.