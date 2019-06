Stagione estiva al via col Solstizio d’Estate: da oggi l’alba di Stonehenge visibile in tutto il mondo

Ogni anno in occasione del Solstizio d’Estate (che dà il via alla stagione estiva) tante persone si riuniscono a Stonehenge per assistere all’alba: da oggi chiunque potrà partecipare all’esperienza, grazie ad una versione virtuale del cielo che sovrasta il cerchio di monoliti, che sarà disponibile per le persone di tutto il mondo.

E’ stata attivata una telecamera che trasmette un video in diretta che proietta le immagini live dal sito, di modo che le persone possano sentirsi all’interno del monumento ogni volta che lo desiderano. Dopo l’oscurità, il feed live viene sostituito da un’immagine generata dal computer del cielo notturno, come sarebbe al momento in cui un utente clicca sul link al sito web. English Heritage spera che il feed consenta a chi non è in grado di fare il viaggio di persona di vivere l’alba, il tramonto e il cielo notturno come se fosse sul posto.