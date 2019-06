Stazione Spaziale Internazionale: 3 astronauti rientrano a Terra, landing in Kazakistan

Alle 01:25 ora italiana la navicella Soyuz MS-11 si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale per fare rientro verso la Terra.

A bordo Anne McClain della NASA, David Saint-Jacques dell’agenzia spaziale canadese e il cosmonauta Oleg Kononenko. La Soyuz è atterrata alle 04:47 nella zona di Dzhezkazgan, in Kazakistan.

Per Anne McClain e per il canadese David Saint-Jacques si è trattato della prima missione, mentre per il comandante della spedizione, il russo Oleg Kononenko, è stata la 4ª. I tre hanno trascorso 204 giorni nello spazio.

A bordo della ISS sono rimasti Nick Hague, Christina Koch e Alexey Ovchinin.