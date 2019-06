Storia, Passato e Presente: Giuseppe Tucci, esploratore del Duce

Studioso dell’Oriente, grande conoscitore di lingue e civiltà come quella indiana, tibetana o nepalese, ma anche indomito esploratore di regioni che nei primi decenni del Novecento erano ancora largamente inesplorate. Giuseppe Tucci è una figura poco conosciuta, ma affascinante: un personaggio che il professor Francesco Perfetti e Paolo Mieli raccontano a “Passato e presente”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 16 giugno alle 20.30 su Rai Storia. L’ansia di conoscenza di questo pioniere si intreccia con le mire della politica estera fascista e di Mussolini in particolare verso l’Oriente. Una storia che inizia con le visite in Italia di due grandi personaggi della cultura e della società indiana del Novecento: il poeta Tagore e il Mahatma Gandhi.