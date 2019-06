Un sub originario di Bologna e’ morto oggi, forse a causa di un malore in seguito a un’immersione, all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove era stato trasportato con l’elisoccorso da Marina di Campo (Livorno), sull’Isola d’Elba. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato trovato in acqua e issato sull’elicottero del 118 con un verricello.