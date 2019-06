Svolta “green” a New York: obiettivo zero emissioni nel 2050

Lo Stato di New York contro le emissioni di gas serra: si appresta ad approvare un ambizioso piano per combattere i cambiamenti climatici, impegnandosi a eliminare le emissioni entro il 2050, quando tutta la sua elettricità dovrebbe derivare da fonti senza emissioni. Il 70% dell’energia elettrica di New York dovrà arrivare da fonti rinnovabili entro il 2030, per arrivare poi al 100% di energia senza emissioni nel 2040.

In caso di successo, New York potrebbe dare vita ad un’economia a zero emissioni di diossido di carbonio: il piano prevede che lo Stato USA riduca l’inquinamento atmosferico dell’85% sotto i livelli del 1990 entro il 2050, e compensi il restante 15% tramite misure per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera.

Si tratta di un obiettivo ambizioso perché New York ha ridotto le sue emissioni dell’8% tra il 1990 e il 2015.