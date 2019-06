Tara, la bambina iraniana di 11 anni più intelligente di Einstein e Hawking: “Da grande, mi piacerebbe fare qualcosa nella matematica”

Una bambina iraniana di 11 anni ha raggiunto il punteggio più alto nel test del quoziente intellettivo dell’Associazione Mensa, lasciandosi alle spalle famosi scienziati del mondo del calibro di Albert Einstein e Stephen Hawking. Gli sbalorditivi 162 punti di Tara Sharif indicano che è oltre la cosiddetta “soglia dei geni”, fissata a 140 punti. Hawking aveva un quoziente intellettivo di 160 punti e si ritiene che anche Einstein, che non ha mai eseguito il test, avesse lo stesso punteggio del cosmologo e fisico britannico.

In un test scritto eseguito ad Oxford, Tara si è concentrata sulla comprensione del significato di differenti parole e frasi e ha risposto a tutte le domande entro un periodo di tempo prestabilito. Condividendo i suoi pensieri sull’incredibile traguardo raggiunto, Tara ha detto: “Ero scioccata quando ho avuto il risultato. Non mi sarei mai aspettata di raggiungere un punteggio così alto”. E il padre ha aggiunto: “Sono estremamente orgoglioso ma molto sorpreso di quanto Tara abbia guadagnato. Sapevo che è intelligente ma un successo così grande era inaspettato per me”. Tara proviene dalla città di Borazjan nella provincia di Bushehr, nel sud dell’Iran.

La bambina ha anche svelato i suoi piani futuri dopo aver raggiunto questo strepitoso successo nel test del Mensa: “Quando sarò più grande, mi piacerebbe fare qualcosa legato alla matematica”. Nel frattempo, Tara può richiedere l’iscrizione al Mensa, nota come la “società dell’alto quoziente intellettivo”. Solo l’1% dei membri del Mensa ha riportato il risultato di Tara Sharif: la media dei punteggi è 100.