Tecnologia: Thales Alenia Space e HEMERIA siglano una partnership per il mercato dei nano satelliti

HEMERIA e Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %), hanno firmato una partnership per la collaborazione nel mercato dei nano-satelliti.

HEMERIA offrirà la sua gamma di nano-satelliti, nel segmento dalle dimensioni dagli 8 ai 27U, e usufruirà dell’expertise di Thales Alenia Space per sviluppare congiuntamente una piattaforma ad alta tecnologia e fornire payload, antenne dedicate e il segmento terra.

L’obiettivo generale sarà poi realizzato nell’ambito di diversi progetti.

Grazie a questo accordo, HEMERIA e Thales Alenia Space potranno esplorare le opportunità offerte dal mercato dei nano-satelliti per dimostrazioni in orbita, per il mercato delle costellazioni o per qualsiasi altro progetto operativo.

A proposito di HEMERIA

HEMERIA è uno dei player principali nell’industria spaziale, progetta, fornisce, integra e sviluppa i sistemi e i prodotti spaziali più avanzati, volti a soddisfare le esigenze dei clienti corporate e scientifici nel settore della Difesa e della Sicurezza.

HEMERIA è uno dei tre principali fornitori europei di sandwich panels, MLIs, imbracature satellitari (strumenti, payload, piattaforme) e imbracature per i lanciatori (Ariane) e l’involucro della batteria; inoltre sviluppa una propria gamma di nanosatelliti, fornendo un accesso rapido, competitivo ed effettivo per lo spazio ai professionisti non esperti.

About Thales Alenia Space

Da oltre quaranta anni Thales Alenia Space progetta, integra, testa e gestisce sistemi spaziali innovativi ad alta tecnologia per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. Governi e industrie privati fanno affidamento su Thales Alenia Space per la progettazione di sistemi satellitari che provvedono in ogni luogo e in ogni momento alla connessione e al posizionamento, al monitoraggio del mostro pianeta, all’incremento delle sue risorse e all’esplorazione del nostro Sistema Solare e oltre. Thales Alenia Space vede lo spazio come un nuovo orizzonte, aiutando a costruite una vita migliore e più sostenibile sulla Terra. Una Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), Thales Alenia Spaces Thales insieme a Telespazio forma la partnership strategica “Space Alliance”, in grado di offrire un’insieme completo di servizi. Thales Alenia Space ha un fatturato consolidato di 2.5 miliardi di euro nel 2018 e intorno agli 8,000 dipendenti in tutti i paesi.