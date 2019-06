Tempesta Miguel, maltempo in Francia: uomo travolto da lampione a Parigi, 28mila case senza elettricità

La tempesta Miguel, che ha colpito la Francia occidentale, sta provocando danni a persone e cose: un uomo è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri a Parigi, vicino Place Stalingrad, per la caduta di un lampione su cui si è abbattuto un albero. E’ ricoverato in condizioni critiche.

Secondo la rete di distribuzione elettrica Enedis, i danni materiali hanno avuto ripercussioni sulla popolazione: alle 9 di oggi, 28mila abitazioni erano prive di corrente elettrica. Ieri sera alle 21, 42mila clienti erano privi di elettricità.

Ieri 3 soccorritori della Società del salvataggio in mare sono morti oggi quando la loro motovedetta si è capovolta al largo delle Sables d’Olonne, secondo quanto reso noto dalla prefettura della Vandea.

A bordo dell’imbarcazione erano presenti 7 uomini: 4 sono riusciti a tornare a riva a nuoto. La motovedetta si è capovolta a 800 metri dalla costa mentre i soccorritori erano impegnati nel recupero di un peschereccio in difficoltà.

La tempesta “Miguel” ha fatto scattare l’allerta in 10 dipartimenti della Francia occidentale con raffiche di vento fino a 120 km/h e precipitazioni intense, ha investito anche le coste della Spagna settentrionale con danni alle abitazioni nella regione della Galizia.

Anche le autorità olandesi hanno avvertito del rischio di forti piogge e raffiche di vento oltre i 100 km/h nella parte occidentale del Paese.