Tempeste di sabbia e fulmini in India: 19 morti e 48 feriti in Uttar Pradesh

Tempeste di sabbia e fulmini hanno colpito varie zone dell’Uttar Pradesh, in India: almeno 19 persone sono morte e 48 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto oggi dal commissario statale per il soccorso.

“Sei persone sono morte a Mainpuri, tre persone a Etha e tre a Kasganj, e una rispettivamente a Moradabad, Badaun, Pilibhit, Mathura, Kannauj, Sambhal e Ghaziabad“, ha spiegato il commissario.

In diverse aree dello Stato indiano si sono registrate tempeste di sabbia che hanno anche sradicato alberi e fatto crollare muri. Quarantuno persone sono rimaste ferite solo nel distretto di Mainpuri.