Terremoto, nuova scossa in Calabria: paura tra Reggio e Vibo Valentia nella notte del Solstizio d’Estate [LIVE]

Nuova scossa di terremoto in Calabria alle 23:24 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. L’INGV comunica l’intensità della scossa: magnitudo 2.9 a 16.3km di profondità. Alle 23:26 si è verificata un’altra scossa più lieve, di magnitudo 2.2. Nella zona è in atto un intenso sciame sismico. Sarà un Solstizio d’Estate di paura per una delle aree a più alto rischio sismico d’Italia.