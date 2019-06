Terremoto Centro Italia, Pirozzi sullo “Sblocca Cantieri” tra soddisfazione e preoccupazioni

“Non posso che accogliere favorevolmente l’introduzione da parte dello ‘sblocca cantieri’ appena approvato della norma – gia’ prevista dalla Legge Regionale 16-2018 del Lazio – che permette l’installazione di case provvisorie in attesa della ricostruzione della propria abitazione, nei comuni colpiti dal sisma del 2016 che hanno avuto piu’ della meta’ degli edifici distrutti. Quello della differenziazione per i comuni che hanno avuto la distruzione e’ un principio che sostengo da sempre, che andrebbe esteso anche ad altri ambiti oltre alle seconde case, per agevolare la ricostruzione“. E’ quanto dichiara l’ex sindaco di Amatrice, ora consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d’Italia, Sergio Pirozzi. “Non avendo ruoli di governo non posso che prendere atto di quanto ottenuto, sperando in ulteriori sviluppi – ha proseguito l’ex primo cittadino del borgo reatino distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016 – rimango pero’ estremamente preoccupato per l’approvazione della norma che permette da un lato di vendere gli immobili distrutti e dall’altro di affidare la ricostruzione degli stessi a un soggetto scelto senza valutare altre offerte. E’ una norma scriteriata, che rischia di trasformare la ricostruzione in una gigantesca speculazione, e forse anche in un gigantesco riciclaggio di soldi di dubbia provenienza“.