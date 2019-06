Terremoto Centro Italia: rimborsi per 11,7 milioni ai Comuni colpiti

Destinati rimborsi per quasi 11,7 milioni di euro ai Comuni che si trovano nelle aree delle 4 regioni del Centro Italia colpite dal Terremoto per compensare le minori entrate di Imu e Tasi dovute all’esenzione concessa dallo Stato ai proprietari delle case danneggiate dal sisma. Al Lazio vanno 1,4 milioni, in Umbria sono destinati 1,68 milioni di euro, nelle Marche vanno 7,4 milioni di euro, all’Abruzzo toccano 1,12 milioni.

“Confermiamo la doverosa attenzione per chi ha subito il dramma del Terremoto. Dobbiamo fare sempre di più e meglio, ma intanto sono soddisfatto di poter dare una buona notizia. Sono sempre attento alle comunità locali e sono determinato a risolvere il più efficacemente possibile tutti i problemi“, sottolinea il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini