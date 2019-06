Forte terremoto in Cina, decine di morti nel Sichuan: tecnologia 5G aiuta le operazioni di soccorso

Tredici persone sono morte e 199 sono rimaste ferite a seguito del terremoto di magnitudo 6,0 che ha colpito la provincia sudorientale cinese del Sichuan, lo scorso lunedi’ mattina. Lo ha reso noto il ministero della Gestione delle emergenze cinese. Alle 16 di ieri, 20 persone intrappolate fra i detriti sono state salvate, mentre altre 731 sono state evacuate, secondo il ministero. Sono in corso operazioni di ispezione e soccorso di sicurezza. L’Amministrazione per il terremoto in Cina ha mobilitato 80 persone nelle regioni colpite dal sisma per il monitoraggio in tempo reale e la valutazione dei danni. Nel frattempo, il ministero e l’Amministrazione nazionale delle riserve alimentari e strategiche hanno inviato cinquemila tende, diecimila letti pieghevoli e altri generi di conforto nelle aree colpite. Secondo le prime stime, il terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito un totale di 142.832 persone e demolito 73 case. L’epicentro e’ stato individuato a circa 16 chilometri di profondita’, secondo le stime fatte dal Centro dei terremoti cinese, e le scosse maggiori sono state avvertite anche nelle metropoli di Chengdu e Chongqing.

Un’ambulanza dotata di tecnologia wireless in 5G si e’ rivelata uno strumento efficace nell’assistere le vittime del terremoto che ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Nella serata di ieri, mentre una vittima rimasta gravemente ferita nella contea di Changning a seguito del sisma riceveva le cure necessarie in un’ambulanza, le immagini ad alta definizione dell’ecografia del paziente sono state trasmesse in tempo reale tramite una rete in 5G agli esperti di Chengdu, il capoluogo provinciale a oltre 200 chilometri di distanza. Qui, sulla base delle immagini trasmesse, gli esperti dell’Ospedale del Popolo della provincia del Sichuan hanno rapidamente intuito che il paziente potesse avere la milza danneggiata e offerto il proprio parere circa le cure da prestare al ferito.

“La vita del paziente sarebbe stata messa in pericolo se non fosse stato rilevato un danno alla milza”, ha detto Li Gang, un medico inviato dall’ospedale citato a Changning per assistere i soccorritori. Anche altre vittime hanno ricevuto cure tempestive all’interno dell’ambulanza citata. A seguito del sisma, questa vettura speciale, sviluppata in collaborazione tra l’Ospedale del Popolo della provincia del Sichuan e dall’operatore di telecomunicazioni China Mobile, e’ stata immediatamente inviata nelle regioni colpite. Secondo le autorita’ locali, alle 16:00 di ieri ora locale, 13 persone erano decedute e circa 200 risultavano ferite nella citta’ di Yibin a seguito del sisma di magnitudo 6 avvenuto nella notte di lunedi’ 17 giugno nella contea di Changning. Il China Earthquake Networks Center ha identificato l’epicentro del sisma a una profondita’ di 16 chilometri, a 28,34 gradi di latitudine nord e 104,90 gradi di longitudine est.