Terremoto Forte dei Marmi, la Protezione Civile Toscana: “Nessun danno”

La Protezione civile della Regione Toscana “dopo attente verifiche informa che in seguito al sisma odierno con epicentro a Forte dei Marmi non è stata registrata nessuna segnalazione di danni”. E’ quanto fa sapere in seguito al sisma di stamani la sala operativa della protezione civile regionale. Anche i sindaci della Versilia parlano di “nessun danno, ne’ a persone ne’ a cose”.

Rassicurazioni che arrivano dai primi cittadini dei Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Stazzema, Seravezza, Camaiore, Massarosa e Viareggio insieme ai parlamentari del collegio, il senatore Massimo Mallegni e l’on. Umberto Buratti. “Non si segnalano danni ad edifici pubblici e privati. Situazione confermata anche dai vigili del Fuoco – dicono i sindaci con una nota congiunta -. Il sisma e’ stato di magnitudo basso e di breve durata”. “Vi aspettiamo in Versilia”, concludono alludendo all’imminente stagione estiva.