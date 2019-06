Terremoto Friuli, il Sindaco di Tolmezzo: “Molto forte, ma cortissimo”

Il terremoto è stato “percepito molto forte ma cortissimo, tanto che poteva essere confuso con una esplosione”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo poco dopo la scossa con epicentro tra Tolmezzo e Verzegnis verificatasi alle 15.57. Il primo cittadino era in municipio.

“Assieme al comandante della Polizia locale” il sindaco spiega di aver “richiamato i vigili che ora fanno sopralluoghi per verificare se ci sono danni in contatto costante anche col Coordinatore del gruppo di Protezione Civile”. Al momento non risulta che ci siano danni. La scossa e’ stata accompagnata da un forte boato. In questi giorni a Tolmezzo si trovano anche molti alpini. La cittadina e’ sede dell’adunata degli Alpini del Triveneto.