Terremoto in Cina, nuova forte scossa nel Sichuan: almeno 19 feriti

Un terremoto di magnitudo 5,4 ha scosso Gongxian contea nella provincia di Sichuan, nel sud-ovest della Cina, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua. Almeno 19 le persone rimaste ferite, nessuna in gravi condizioni, sono stati trasferiti in diversi ospedali. Undici di loro rimangono ricoverati in osservazione. Il terremoto si è verificato ieri sera alle 10.29 (ora locale) ed ha avuto una profondità di 10 chilometri, monitorato a 28.43 gradi di latitudine nord e 104.77 gradi di longitudine est, secondo il Centro per Seismic Networks Cina.