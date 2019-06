Terremoto Marche: riaperta gran parte della zona rossa di Caldarola

L’Amministrazione comunale di Caldarola, in provincia di Macerata, ha disposto provvedimenti che hanno consentito di riaprire gran parte della zona rossa. Il Comune punta alla riapertura di quasi tutto il centro storico e alla perimetrazione per frazioni e aree vicine alla “bretella” in costruzione.

A seguito della messa in sicurezza di diversi immobili della zona rossa, si è deciso di ripristinare in via sperimentale la viabilità a senso unico alternato in via Roma, in attesa di ultimare un tracciato alternativo al passaggio nel centro storico.