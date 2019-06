Terremoto Roma: niente scuole chiuse a Rocca Priora, nessun danno

A seguito della scossa di terremoto avvertita ieri sera in provincia di Roma alle 22:43, a Rocca Priora si è subito attivato il piano controlli della Protezione Civile.

Questa mattina sono state condotte ulteriori verifiche dall’ufficio tecnico e dall’Amministrazione Comunale e si è potuto constatare che gli edifici scolastici non hanno subito alcun danno. Le attività scolastiche sono regolari.

Già da ieri sera il sindaco Anna Gentili, l’Assessore Claudio Fatelli e una squadra dei volontari della Protezione Civile di Rocca Priora con il coordinatore Giampiero Fiore hanno effettuato controlli e non erano emersi danni visivi a cose o a persone, né erano giunte segnalazioni da parte dei residenti.