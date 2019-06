Terremoto Roma: oggi scuole chiuse a Colonna

“Questa mattina le scuole e le strutture utilizzate dalle associazioni presenti sul territorio sono chiuse per permettere di effettuare le verifiche necessarie“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Fausto Giuliani, sindaco di Colonna, in riferimento al terremoto magnitudo 3.6 verificatosi ieri sera alle ore 22:43. “Controlli ulteriori verranno effettuati anche nella chiesa San Nicola di Bari“.

“Dopo la paura di ieri sera, la notte è trascorsa tranquilla. Una decina di persone hanno dormito al palazzetto dello sport allestito dopo la scossa perché sono necessarie verifiche nei loro appartamenti“, ha spiegato il primo cittadino. “Oggi sarà una giornata di controlli sugli stabili per escludere qualsiasi situazione di rischio“.